مؤتمر رعاية الزمالك: شراكة جديد مع لاكتيل.. وتعاون في برامج وأنشطة كروية

عقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا داخل أروقة النادي للإعلان عن عقد الرعاية الجديد للموسم المقبل.

وحضر المؤتمر من جانب الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وخالد رفعت مدير التسويق، في حين حضر عمرو وهبة ممثلا عن شركة بريزينتيشن، بالإضافة لممثلية الشركة الراعية الجديدة.

وأعلن النادي الأبيض خلال المؤتمر، عن عقد شراكة جديدة مع شركة لاكتيل لمنتجات الألبان، لتكون على ظهر قميص الفريق للموسم الجديد.

وقال خالد رفعت خلال كلمته في المؤتمر: "نجحنا في تحقيق شئ جديد لنادي الزمالك بالتعاقد مع شركة لاكتيل".

وأضاف "شركة لاكتيل شركة كبيرة ونحن سعداء بالشراكة معهم، وخلال الفترة المقبلة سنتعاون في عديد من المجالات لتنظيم برامج وأنشطة رياضية للفريق".

عمرو وهبة رئيس شركة بريزينتيشن عبر عن سعادته أيضا بالعقد الجديد، وقال: "شركتنا من أكبر شركاء الزمالك في السنتين الأخيرتين، وهذا شرف كبير لنا".

أما أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، فقال: "نجحنا في توفير رعاة للنادي بالتعاون مع شركة بريزنتيشن وهي شركة محترمة وكانت سببا رئيسيا في تحرير منتج كرة القدم".

وأضاف "نادي الزمالك خلال سنوات قليلة جدا سيكون عقد رعايته نصف مليار جنيه مصري وهذا هو هدفنا فيما هو قادم".

أحمد مرتضى أتم "نادي الزمالك كبير ويستحق الأفضل، أنا مطمئن علي قميص نادي الزمالك وانتظروا مفاجآت أخرى".

ويستعد الزمالك لخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في المغرب، فيما سيخوض أولى مبارياته في بطولة الدوري بداية من الجولة الثالثة بملاقاة النصر للتعدين بسبب تأجيل أول جولتين له بسبب ارتباطه بمبارتي الوداد.