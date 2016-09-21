بالفيديو: "شرطة دبي" تكشف تفاصيل قضية قتل مروعة

كشف الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ظهر اليوم عن غموض جريمة قتل بشعة وقعت في دبي، راحت ضحيتها خادمة فلبينية.

وقال المزينة في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر القيادة العامة لشرطة دبي أنه في 27 مايو 2016 عثرت شرطة دبي على جثة مفقودة ملقاة في منطقة الورقاء بدبي.

وأوضح أن الجثة المفقودة تعود لامرأة فلبينية وعثر على جثتها وهي مقطوعة اليدين والرأس مما شكل تحدياً للتعرف على هويتها.

الضحية هي خادمة هاربة من كفيلها في أبوظبي وتم تحديد هوية القاتل بعد مرور 3 شهور.

واعترف المجرم بجريمته وكان في حالة ذهول من إمكانية التوصل إلية وإعداد كمين لإلقاء القبض عليه.

المجرم طعن الضحية في المصفّح بأبوظبي وقطع يديها ورأسها ثم قام بحرقها ودفنها.

ووفقاً للمزينة، سميت القضية باسم "الجزار" حيث أن القاتل قطع جيد الضحية بشكل احترافي كونه يعمل جزارا وكان يقطع اللحوم في شقته بشكل غير شرعي.

نزاع مادي بين الجاني والمجني عليها (من الجنسية الفلبينية) دفع المجرم لقتل الضحية.

المزيد من التفاصيل على الرابط التالي: جزار دبي في قبضة الشرطة