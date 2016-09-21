أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بالفيديو: "شرطة دبي" تكشف تفاصيل قضية قتل مروعة

Google+ Print
بالفيديو: "شرطة دبي" تكشف تفاصيل قضية قتل مروعة بالفيديو: "شرطة دبي" تكشف تفاصيل قضية قتل مروعة

كشف الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ظهر اليوم عن غموض جريمة قتل بشعة وقعت في دبي، راحت ضحيتها خادمة فلبينية.

وقال المزينة في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر القيادة العامة لشرطة دبي أنه في 27 مايو 2016 عثرت شرطة دبي على جثة مفقودة ملقاة في منطقة الورقاء بدبي.

وأوضح أن الجثة المفقودة تعود لامرأة فلبينية وعثر على جثتها وهي مقطوعة اليدين والرأس مما شكل تحدياً للتعرف على هويتها.

الضحية هي خادمة هاربة من كفيلها في أبوظبي وتم تحديد هوية القاتل بعد مرور 3 شهور.

واعترف المجرم بجريمته وكان في حالة ذهول من إمكانية التوصل إلية وإعداد كمين لإلقاء القبض عليه.

المجرم طعن الضحية في المصفّح بأبوظبي وقطع يديها ورأسها ثم قام بحرقها ودفنها.

ووفقاً للمزينة، سميت القضية باسم "الجزار" حيث أن القاتل قطع جيد الضحية بشكل احترافي كونه يعمل جزارا وكان يقطع اللحوم في شقته بشكل غير شرعي.

نزاع مادي بين الجاني والمجني عليها (من الجنسية الفلبينية) دفع المجرم لقتل الضحية.

المزيد من التفاصيل على الرابط التالي: جزار دبي في قبضة الشرطة

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين