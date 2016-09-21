محافظ أسيوط : نسعى لتقديم تيسيرات لجذب المستثمرين للمناطق الصناعية

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استمرار العمل على ملفات المياه والصرف الصحي المتوقفه في المحافظة، خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تقديم تيسيرات لجذب المستثمرين، لمناطق أسيوط الصناعية.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان عام المحافظة، عقب عودته من أداء فريضة الحج، وبمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه، محافظاً لأسيوط، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقال الدسوقي أن تجديد الثقة فيه، مسؤولية كبيرة يسعى إلى أن يكون على قدرها، وتتطلب مزيداً من العمل والجهد خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً سعيه نحو تحسين الخدمات المقدمة، للمواطن الأسيوطي في كافة المجالات.

وأضاف بأن الفترة المقبلة، ستشهد تكثيف الحملات للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية، والتشديد على متابعة أعمال النظافة بالمراكز والمدن ومتابعة تحسين الخدمات الصحية، وتواجد العاملين بالمجال الطبي، بالإضافة إلى العمل لفتح مدارس جديدة على مستوى المحافظة، تساهم في التقليل من كثافة التلاميذ داخل الفصول.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، على أن هدفه خلال الفترة المقبلة، هو دعم المشروعات الصغيرة وجذب المستثمرين ودعم المناطق الصناعية بالمحافظة، بتقديم تيسيرات لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب، منوهاً عن استمرار العمل بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، والتي ستعمل على جذب عدداً من الشركات العالمية، تستوعب آلاف من فرص العمل لمواطني أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة اليومية والميدانية، لأعمال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطن بعيداً عن التعقيدات.

وقال المحافظ إن العمل مستمر أيضا في تطوير مستشفيات المحافظة، ومن بينها إعادة بناء مستشفيات أبوتيج ومنفلوط، بتكلفة تزيد عن 300 مليون جنيه لتوفير خدمة أفضل في المجال الطبي، بالإضافة لتطوير عدد من المستشفيات من بينها الإيمان العام بمدينة أسيوط.