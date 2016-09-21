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أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العليا وسفير لبنان

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أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العليا وسفير لبنان أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العليا وسفير لبنان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم امس رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب وعضو هيئة كبار العلماء عبدالله الخنين ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ محمد الزهراني الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض من جانبه عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم، امس سفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبدالستار محمد عيسى.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

سموه يبحث مع السفير اللبناني الموضوعات المشتركة

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