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محمد بن راشد يطلق اسم "الملك سلمان" على أحد شوارع دبى

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محمد بن راشد يطلق اسم "الملك سلمان" على أحد شوارع دبى محمد بن راشد يطلق اسم "الملك سلمان" على أحد شوارع دبى

>كتبت مريم بدر الدين

أعلن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة أنه تم تغيير اسم أحد الشوارع فى دبى إلى شارع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك ، وكان يطلق عليه شارع الصفوح، تزامنا مع اليوم الوطنى السعودى.

 

وقال بن راشد عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :"وجهنا بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبى إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك العدل والعزم فى مملكة العز والحزم".

 

وتابع "كل التهنئة للمملكة العربية السعودية باليوم الوطنى الـ86، أدام الله عزهم، وحفظ ملكهم ووفقه لخدمة الإسلام والمسلمين".

 

وقال "الملك سلمان رجل دولة، وصاحب موقف، وصانع قرار فى المنطقة.. أجمع شعبه على محبته، وأجمع المسلمين على صدق نيته فى خدمة دينه.

 

وأضاف "دولة الإمارات والمملكة اليوم إخوة متعاضدين.. وأشقاء متحالفين يدافعون أوطانهم وعن أرض الحرمين .. نسأل الله أن يديم جمعهم وعزهم ومجدهم".

 

 


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