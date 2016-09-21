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تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي العلوم والهندسة بجامعة أسيوط‎

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تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي العلوم والهندسة بجامعة أسيوط‎ تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي العلوم والهندسة بجامعة أسيوط‎

الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط

مراسل «ONA»:

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين عدد من رؤساء الأقسام  بكليتي الهندسة والعلوم.

وشملت القرارات، بحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتورة عزة عبد الرحمن محمد هاشم الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم رئيساَ للقسم، وتجديد قيام الدكتور كمال إبراهيم على إبراهيم  الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم رئيساَ للقسم.

كما أصدر جعيص، قرارات بتعيين الدكتور إبراهيم محمد حسب الله الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية رئيساَ للقسم، وكذلك تجديد  تعيين الدكتور محمد أحمد سيد عبد العال الأستاذ بقسم التعدين والفلزات مديراَ لمركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالكلية.

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