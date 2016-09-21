أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على سائق ونجله وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار بعقار فى مصر الجديدة

Google+ Print
القبض على سائق ونجله وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار بعقار فى مصر الجديدة القبض على سائق ونجله وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار بعقار فى مصر الجديدة

>كتب ـ إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث  الجديدة، من القبض على سائق ونجله وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة مساكن المدبح، وتم ضبط بحوزتهم كافة أدوات الحفر والتنقيب، واعترفوا بالبحث عن الآثار داخل العقار، وتم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

تلقى ضباط مباحث قسم  شرطة مصر الجديدة، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار  بشقة بالدور الأرضى بعقار بمساكن المدبح، فانتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من استهداف العقار وضبط القائمين على التنقيب.

 

 

ومن خلال الفحص، تبين أن مالك الشقة "عبد السيد ف ف " 63 سنة، سائق، ونجله "تامر ع ف" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11820 لسنة 2014م الزيتون "مخدرات"، و"أحمد ج ف" 32 سنة، عاطل، و"حاتم ج م" 30 سنة، عاطل، و"نادى س ح" 49 سنة، عاطل، و"شنودة ج م" 33 سنة، عاطل، و"إسلام ر م" 17 سنة، عاطل، و"أحمد م ف" 29 سنة، عاطل، وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل الشقة.

 

 

كما تم ضبط بحوزتهم 2 جاكوش، وأجنة حديدية، و2 غلق، و 2 فأس، و15 متر حبل، وتبين وجود حفرة قطرها 1.5 متر بعمق  8 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا  بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8885  لسنة 2016م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»