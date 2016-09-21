القبض على سائق ونجله وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار بعقار فى مصر الجديدة

تمكن رجال مباحث مصر الجديدة، من القبض على سائق ونجله وآخرين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة مساكن المدبح، وتم ضبط بحوزتهم كافة أدوات الحفر والتنقيب، واعترفوا بالبحث عن الآثار داخل العقار، وتم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بشقة بالدور الأرضى بعقار بمساكن المدبح، فانتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من استهداف العقار وضبط القائمين على التنقيب.

ومن خلال الفحص، تبين أن مالك الشقة "عبد السيد ف ف " 63 سنة، سائق، ونجله "تامر ع ف" 30 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11820 لسنة 2014م الزيتون "مخدرات"، و"أحمد ج ف" 32 سنة، عاطل، و"حاتم ج م" 30 سنة، عاطل، و"نادى س ح" 49 سنة، عاطل، و"شنودة ج م" 33 سنة، عاطل، و"إسلام ر م" 17 سنة، عاطل، و"أحمد م ف" 29 سنة، عاطل، وتم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل الشقة.

كما تم ضبط بحوزتهم 2 جاكوش، وأجنة حديدية، و2 غلق، و 2 فأس، و15 متر حبل، وتبين وجود حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 8 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8885 لسنة 2016م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.