بائعة تنهى حياة صاحب الشركة لمحاولته التحرش بها

تباشر نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة التحقيق فى واقعة مقتل مسن داخل شركته حاول الاعتداء جنسيا على بائعتين، مما جعل إحداهن تدفعه ليسقط على الأرض جثة هامدة تم القبض على الفتاتين وحرر محضر بالواقعة.

كشفت تحقيقات محمد السماحى، وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المجنى عليه صاحب شركة ويبلغ من العمر 70 عاما طلب من موظفتين بشركته الجلوس معه وحاول الاعتداء عليهما جنسيا والتحرش بهما داخل شركته، ما جعل الفتاتين تحاولان الهرب وعندما حاول المجنى عليه الإمساك بإحداهن دفعته فى صدره وسقط الأرض جثة هامدة.

انتقل محمد السماحى وكيل أول النيابة لمناظرة الجثة وتبين عدم وجود أى آثار ظاهرية على جثمانه لتأمر النيابة بتشريح جثمان المجنى عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.