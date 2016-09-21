ثراء جبيل: التمثيل شكل نقطة تحول في حياتي.. ومصطلح السينما النظيفة «مش مفهوم»

حوار – عايدة رضوان

مصطلح السينما النظيفة غير دقيق ولا يجوز استخدامه

اعتمد على الكيف وليس الكم في اختيار الأدوار

أفلام الراحل محمد خان تخطف القلوب

وأعمل حاليًا كـ منتج منفذ بإحدى الشركات

بملامح مُعبرة وموهبةٍ فنية دعمتها دراسة السيناريو، ممارسة الباليه، والغناء الأوبرالي، والاشتغال بالصحافة والتليفزيون، وصدفة جمعتها بمجال التمثيل، تركت الفنانة ثراء جبيل طابعًا خاصًا من خلال عدة أداورٍ في الدراما التليفزيونية منها ” ذات – نكدب لو قلنا مابنحبش – سجن النسا – طريقي – وحواري برخاريست” وغيرها من الأدوار.

بين دراسة السيناريو، ممارسة الباليه، الغناء الأوبرالي، الصحافة، التليفزيون، والتمثيل.. كيف جاء هذا المزيج من التجارب المختلفة ؟

في الحقيقة السيناريو، الباليه، الغناء الأوبرالي، الصحافة والتليفزيون، وحتى الكتابة، هي مجالات أحبها، تخيلت في وقت ما أن كل منها سيكون مجال عملي، ولكني اهتديت في النهاية إلى مجال التمثيل.

كيف كانت البداية مع مجال التمثيل ؟

الأفلام الروائية القصيرة.. كانت بدايتي مع التمثيل، حيث كنت أشارك في مشروعات التخرج خلال فترة الدراسة، لتأتي الصدفة وتجمع بيني وبين المخرجة جيهان الأعصر، حين قالت لي :” إنتي مشروع ممثلة كويس جدًا”، ورشحتني للعمل في فيلم “المائدة”، من تأليف نبيل شمس.

وعن التحول من الأفلام الروائية إلى الدراما السينمائية والتليفزيونية ؟

جاءت الصدفة لتلعب دورها مرةً أخرى، حين كنت في زيارة لصديقتي عُلا فراج، تعمل مساعد مخرج للرائعة كاملة أبو ذكري، كانت كاملة أبو ذكري تختار فريق العمل، وتلتقي بعددٍ من الوجوه الجديدة، حين اقترحت صديقتي أن أتقدم وأجري الاختبار، والحمد لله اقتنعت المخرجة بموهبتي ورشحتني لدور مهم في مسلسل “ذات”، حيث ظهرت في دور ابنة نيللي كريم بطلة العمل.

كيف ساهمت كل التجارب التي سبقت التمثيل في تشكيل شخصية ثراء جبيل أمام الكاميرا ؟

كان لها أكبر الآثر، فكل مجال منهم هو ما جعلني ما أنا عليه الآن، كـ اكتسابي خبرة كبيرة في الإيقاع، والصوت بفضل الغناء الأوبرالي، وغيره من المجالات.

قدمتي عدة أدوار لاقت إعجابًا من الجمهور والنقاد في الدراما التليفزيونية، فـ ما هي معاييرك لاختيار الأدوار، وكيف تستعدين لتجسيد الشخصية ؟

في الحقيقة، لم أختار دورًا حتى الآن، الأدوار هي من تختارني، فعادة ما تلعب الصدفة دور الاختيار.

وعن استعدادي لتجسيد الشخصية، اعتمد على التلقائية فـعادةً ما أبحث عن شخصية الدور بداخلي أو أبحث عن تشابه بين الدور وشخصية حقيقية في محيطي الاجتماعي.

يميل بعض الفنانين لتحقيق الانتشار من خلال تعدد الأدوار.. فـ ما رأيك عن تعدد الأدوار في آن واحد ؟

أرى أن تجسيد عدة أدوار في آن واحد أمر كارثي، لكن أحيانًا حين يُعرض على الممثل عدة أدوار مميزة يصبح طماعًا، وهو ما ليس بأمر سيىء، لكنني أفضل اختيار دورًا واحد والتركيز عليه، فـمشهدًا واحدًا كفيل بأن يلفت الأنظار للممثل.

هل تستعدين لطرح أي أعمال سينمائية أو تليفزيونية قريبًا ؟

حاليًا ما من أعمال سينمائية أو تليفزيونية مطروحة.

يردد البعض مصطلح السينما النظيفة، فهل توجد سينما نظيفة والعكس ؟

أرى أنه مصصلح السينما النظيفة غير مفهوم، وغير دقيق بالمرة، ولا يجوز استخدامه.

«ليس مطلوبًا من الفن حل المشكلات لانه أحد وسائل الترفيه»، كان هذا أحد تصريحاتك، فـ هل الفن مقتصر على الترفيه من وجهة نظرك ؟

كنت أتحدث عن صناعة السينما بالأخص وليس الفن في المطلق، فالسينما تختلف عن كافة أنواع الفن، من حيث اختلاف جمهورها، ولهذا أرى أن السينما يجب أن يغلب عليها الجانب الترفيهي في تقديم المعلومة أو عرض المشكلة، لما لها من قدرة على تنوير العقول والنفوس، والأهم هو أن تقدم بحرفة ممتعة.

«أحلم بخوض تجربة الإخراج» – أحد تصريحاتك – فـ متى قد يحين خوض التجربة ؟

في الحقيقة لا أدري متى قد أخوض تجربة الإخراج، ولكن الإخراج كان أول مجال حلمت بالاشتغال فيه، ورغم ذلك إلا أنني أعمل الآن في مجال مختلف تمامًا، وهو الإنتاج، فقد بدأت العمل كـ Executive Producer، منتج منفذ.

يتضمن عملي في الإنتاج، الإشراف على كل ما له علاقة بصناعة العمل الفني منذ كونه مجرد فكرة وحتى اكتماله وإطلاقه، وهو عمل ممتع جدًا، وجدت نفسي فيه إلى جانب التمثيل.

هل من المنتظر إطلاق أي عمل – فيما يخص عملك بالإنتاج – قريبًا ؟

حاليًا لن أتمكن من الإفصاح عن اسم الشركة أو العمل المزمع تحضيره، ولكن يجري حاليًا التحضير لعدة أعمال سنيمائية، وغالبًا سيقتصر عملي فيما يخص الإنتاج على صناعة السينما لا التليفزيون.

“أتمنى العمل مع المخرج محمد خان” – أحد تصريحاتك – فـ لما بالأخص الراحل محمد خان ؟

في الحقيقة لقد تمنيت العمل مع عدد من المخرجين، كان منهم الراحل محمد خان وعاطف الطيب، وبالأخص الراحل محمد خان، لأن أعماله تعدت كونها مجرد أفلام، أفلام “تخطف القلوب”، هي حواديت مختلفة عن حواديت أي مخرج.

برأيي محمد خان قدر يشوف الإنسان، والمرأة بالأخص بشكلٍ مختلف.

عادةً ما يتعارض الطموح مع الارتباط، فـ هل أثر ارتباطك على طموحك أو سقف آمالك؟

إطلاقًا، بل وبالعكس زوجي يشجعني جدًا ويحفزني على التقدم والمثابرة، فـهو يعمل بمجال السينما ما يجعله متفهم لمتطلبات العمل السينمائي، وبعيدًا عن ذلك “هو سندي”.

آخيرًا بين كل تلك التجارب.. ما الذي شكل نقطة تحول في حياة ثراء جبيل ؟

التمثيل، بداية التمثيل الفعلي – في السينما والتليفزيون – كان له أبلغ الأثر في صقل شخصيتي .