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منح لدراسة الماجستير ببريطانيا في ورشة عمل بجامعة أسيوط‎

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منح لدراسة الماجستير ببريطانيا في ورشة عمل بجامعة أسيوط‎ منح لدراسة الماجستير ببريطانيا في ورشة عمل بجامعة أسيوط‎

جانب من ورشة العمل

مراسل «ONA»:

​ا​نطلقت بجامعة أسيوط، الأربعاء، أعمال ورشة العمل المقدمة من خلال برنامج ” تشيفننج” للمنح الدراسية للشباب المصري المتميز لدراسة الماجستير في بريطانيا, والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع السفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة, والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق الجمال، أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها دعم الانفتاح العلمي وتبادل الخبرات والثقافات مع كافة الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة, مشددًا على أن الجامعة لا تألو جهداً في دعم المتفوقين والمتميزين من طلابها وخريجيها,  بما يتيح لهم المزيد من الفرص للتقدم والتأهل ، ومواكبة كافة الإمكانيات العلمية والبحثية المتنوعة في التخصصات المختلفة.

من جانبها، استعرضت نيفين شرف مدير برنامج المنح الدراسية بالسفارة البريطانية بالقاهرة شروط المنح المقدمة من خلال برنامج ” تشيننج ” وكيفية التقديم والتسجيل بها, موضحةً أن البرنامج تموله حكومة المملكة المتحدة من خلال وزارة الخارجية وشئون الكومنولث, ويتم تقديم المنح الدراسية للخريجين من جميع أنحاء العالم ومنهم لدراسة الماجستير لمدة سنة واحدة في أي موضوع وفي أي جامعة من الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة علي أن يكون المتقدم ممن لديهم مهارات القيادة والقدرة علي صناعة القرار والخبرة العلمية لمدة سنتين علي الأقل .

 جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي في أعقاب زيارة السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن لجامعة أسيوط في يونيو الماضي ,  والتي تناولت سبل زيادة المنح الدراسية البريطانية المقدمة للدارسين بجامعة أسيوط في شتي التخصصات , وسبل التقدم والتأهيل لها لتحقيق أكبر استفادة منها .

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