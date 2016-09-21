بالصور.. وكيل «تعليم أسيوط» يجتمع بمسئولى الأمن بالإدارات استعدادًا للعام الجديد‎

أكد صلاح فتحى بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الأربعاء، ضرورة التأكد من توافر كافة مقومات الأمن والسلامة داخل المؤسسة التعليمية، مشيرا إلى أنها من أهم الركائز إن لم تكن الركيزة الأساسية لتوفير بيئة آمنة سواء للإدارة والمدرسين والطلبة ليقوم كل منهم بآداء واجبه والتزاماته على خير وجه.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بمسئولى الأمن بالإدارات المختلفة بحضور محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية وعماد فهمى وكيل الإدارة اليوم الأربعاء.

وأضاف وكيل الوزارة: “لا بد لمسئول الأمن من القيام بعملية تثقيف للطلبة والطالبات عن مفهوم الأمن والسلامة المدرسية وماهى أهميتها وطرق الوقاية والإجراءات والمتطلبات, مشددًا على ضرورة جعل المدرسة بيئة ملائمة للدراسة.

وطالب وكيل الوزارة مسئولى أمن الإدارات بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة مشيرا إلى ضرورة وضع خطة لإخلاء المدرسة من الطلاب في حالة الكوارث والحوادث لا قدر الله

ومن جانبه أوضح محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية أنه تم من خلال الإجتماع وضع ضوابط يتبعها مسئول الأمن بالإدارات ليتم تطبيقها داخل المنشأة التعليمية من بينهما ضرورة تأمين المدرسة ضد أى أخطار “التسلل,السرقة ,الحريق ,وما دون ذلك ” مع ضرورة أن يكون مسئول الأمن بكل مدرسة حسن السير والسلوك وذا سمعة طيبة ومعطاء

وأضاف مدير إدارة الأمن أنه تم التنبيه على مسئولى الأمن بالإدارات بالمرورعلى المدارس لحصر المخالفات والسلبيات من بوابة المدرسة مرورا بدورات المياه والفصول من كهرباء وصيانة ورفع تقرير بذلك

وفى نهاية الإجتماع منح وكيل الوزارة مسئولى أمن الإدارات شهادات تقدير إعترافا بدورهم في حفظ الأمن والسلامة داخل مدارس المديرية.