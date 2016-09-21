بالصور.. معهد جنوب مصر للأورام يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية بأسيوط

استقبل الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، وفداً ممثلاً عن الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، يضم القس الدكتور رضا ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، وبحضور الدكتور أحمد حسن عثمان، مدير مستشفى الأورام الجامعي التابع للمعهد، و ياسين ثابت أمين عام مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام.

وقال عميد معهد جنوب مصر للأورام، إن الزيارة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية المتميزة، بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والكنيسة الإنجيلية الثانية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، و تهدف الزيارة بحث سبل توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، لضم مزيد من الشخصيات العامة لمجلس أمناء مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، من أجل تنمية الدعم للمعهد، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى السرطان بصعيد مصر، وكذلك سبل تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم له، إلى جانب زيادة مناقشة سبل تطوير العلاقات المجتمعية المتميزة بين المعهد والكنيسة، وتوجيه الدعوة المواطنين للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالمعهد.

كما أشار القس الدكتور رضا ثابت راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، إلى عمق الشراكة بين الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، كأحد المؤسسات الأكاديمية والطبية الهامة والحيوية، التى تخدم قطاع عريض من المصريين بجنوب مصر، داعيًا إلى المزيد من التماسك والوحدة بين كافة فئات المجتمع، لتحقيق التنمية والأستقرار الحقيقي فى جميع المجالات.

من جانبه أشاد ياسين ثابت، أمين عام مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، بما تقدمه الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط للمعهد، من دعم معنوي ومادي وتنظيم حملات تبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالمعهد بصورة دورية، جاء ذلك أثناء القيام بجولة تفقدية للتعرف على ما تم تحقيقه من تطوير وإنجازات بالمعهد والوحدات الطبية، التي أضيفت لخدمة الآلاف من مرضى السرطان المترددين على المعهد من محافظات صعيد، كما شملت الجولة وحدة زرع النخاع، ووحدة المعجل الخطي الجديد، وعيادات الحقن الكيماوي الجديدة المهداة من الشركة العالمية للأسمدة.

و من جهته قدم وفد من الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، التهنئة لإدارة المعهد والمرضى بعيد الأضحى المبارك، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، وموجهين الدعوة إلى كافة أطراف.

المجتمع لتقديم مزيد من الدعم لمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، على رقم الحساب الموحد للتبرعات على رقم 17994، بجميع فروع البنك الأهلي المصري .