رئيس جامعة المنيا يشرف علي رسالة ماجستير حول التحكم فى الروبوتات الآلية

أشرف الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، على مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث “محمد دنياري سليمان”، معيد بقسم الميكاترونك والروبوتات، بكلية الهندسة بجامعة المنيا والتي حملت عنوان ” التحكم فى الروبوتات الآلية بإستعمال الشبكات العصبية الإصطناعية”.

وتهدف الدراسة إلي تصميم مخططات تحكم جديدة باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية للتحكم فى الذراعات الآلية، بحيث تستطيع هذه المخططات التحكم بدون معرفة مسبقة لنموذج النظام كما تستطيع التعامل مع التغير فى معاملات النظام أو التغير فى البيئة المحيطة، ويحتوي مخطط التحكم على متحكمين، المتحكم الرئيسي للحفاظ على إستقرار النظام، والآخر يساعد على تحسين إستجابة النظام.

وقد ضمت لجنة المناقشة، كلً من الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا مشرفًا، والدكتور عبد البديع عبد الحميد الشرقاوي الاستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط مشرفاً، والدكتور جابر السعدي أحمد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط محكم خارجي، والدكتور وجيه مرزوق الاستاذ بهندسة المنيا محكم داخلي، والدكتور أبو هشيمة مصطفي مشرفاً ورئيس قسم الميكاترونك بكلية الهندسة جامعة المنيا.

وتناولت الدراسة مخطط تحكم في الذراعات الآلية الصناعية باستخدام الشبكات العربية الإصطناعية ومتحكم تناسبي تفاضلي متكيف باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية للتحكم في الذراعات الآلية الصناعية وتحكم عام يعتمد علي نموذج النظام مبني علي الشبكات العصبية الإصطناعية.