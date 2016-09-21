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رئيس مباحث البحيرة: إنقاذ 150 شخصا من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

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رئيس مباحث البحيرة: إنقاذ 150 شخصا من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية رئيس مباحث البحيرة: إنقاذ 150 شخصا من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

>البحيرة – جمال أبو الفضل

قال اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " إن رجال حرس الحدود تمكنوا من إنقاذ 150 فرداً من مستقلى مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت منذ قليل فى البحر المتوسط وعلى متنها أكثر من 300 فرد.

 

كما تمكن رجال البحرية وحرس الحدود من انتشال 9 جثث حتى الآن وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام.

 

وتبين من الفحص المبدأى بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أن المركب تحركت من برج مغيزل بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وغرقت فى عرض البحر المتوسط.


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