إيران تعزز جيشها بعد اتفاق المساعدات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل

قال رئيس الأركان في الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إن اتفاق المساعدات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي يبلغ 38 مليار دولار، يجعل إيران أكثر تصميما على تعزيز قوتها العسكرية.

وأضاف الجنرال محمد حسين باقري، في تصريحات بثت مباشرة على شاشة التلفزيون الإيراني الرسمي خلال عرض عسكري سنوي، أن المساعدات الأميركية لإسرائيل: “ستجعلنا أكثر إصرارا على تعزيز القوة الدفاعية للبلاد”.

والأسبوع الماضي، وقعت الولايات المتحدة صفقة مساعدات عسكرية غير مسبوقة مع إسرائيل الأسبوع الماضي، والتي من شأنها منح الجيش الإسرائيلي 38 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وتقول إيران إنها لا تعترف بإسرائيل، وهي تدعم جماعات مسلحة معادية لها مثل حركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان.