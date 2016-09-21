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البرلمان العراقي يسحب الثقة من وزير المالية

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البرلمان العراقي يسحب الثقة من وزير المالية البرلمان العراقي يسحب الثقة من وزير المالية

وزير المالية العراقي

سحب البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، بحسب “سكاي نيوز”.

ورفض مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائبا طلبا موقعا من 102 من النواب لإعادة التصويت بقناعة نواب المجلس بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري، خلال جلسة استجوابه التى عقدت في 25 أغسطس الماضي.

كما طالب 50 نائبا بتأجيل التصويت على سحب الثقة من هوشيار زيباري عقب رفض طلب إعادة التصويت بالقناعة رفضها البرلمان أيضا، وقررت رئاسة البرلمان الشروع في استكمال عملية الاستجواب على أن يكون التصويت على سحب الثقة سريا ومن خلال الأوراق وليس إلكترونيا.

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