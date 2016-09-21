محافظ المنيا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالشبان المسلمين

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، الحفل السنوي لتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بجمعية الشبان المسلمين، بحضور محمد عبدالفتاح، السكرتير العام المساعد بالمحافظة،والعقيد محمد عادل، رئيس فرع هيئة الأمن القومي بالمحافظة، والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد كبير من نواب البرلمان.

أكد المحافظ خلال حفل التكريم، على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا.

قال أن محافظة المنيا، تضم كنوزًا من أبنائنا الذين سيكون لهم شأن كبير، إذا تم توفير المناخ والبيئة المناسبة لهم، وعبر المحافظ عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، والجمعيات المعنية بعلوم القرآن، لما لهم من دور هام في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية، التي تدعو للتسامح والوسطية والأعتدال والمحبة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، والعمل من أجل أعمار الأرض وبناء الوطن.

وطالب المحافظ بضرورة الأهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته.

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عدد 32 من حفظة القرآن الكريم، ووجّه لهم التهنئة بمزيد من التفوق في شتى المجالات وعلوم الحياة.