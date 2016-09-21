الجيش السورى: سقوط طائرة حربية بعد توجيه ضربة لتنظيم داعش

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش السورى قوله أنه تم إنقاذ قائد طائرة حربية تحطمت بعد توجيه ضربة لمقاتلى تنظيم داعش شمالى دمشق اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكرى قوله "سقوط طائرة حربية بعد تنفيذ مهمة قتالية ضد تجمعات تنظيم داعش الإرهابى فى القلمون الشرقى بريف دمشق وإنقاذ الطيار."

لكن المصدر لم يوضح سبب سقوط الطائرة وهل نتج عن عطل فنى أم هجوم.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد فى بيان على الإنترنت مسؤولية الدولة الإسلامية عن إسقاط الطائرة. كما أورد المرصد السورى لحقوق الإنسان خبر سقوط الطائرة.