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تحرير 69 محضرًا لأصحاب محال بيع كروت الشحن بالدقهلية

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تحرير 69 محضرًا لأصحاب محال بيع كروت الشحن بالدقهلية تحرير 69 محضرًا لأصحاب محال بيع كروت الشحن بالدقهلية

>الدقهلية ـ محمد حيزة

أشاد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بجهود مديرية والتجارة الداخلية بالمحافظة والحملات التموينية التى قامت بها بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على محلات لبيع كروت الشحن المحمول.

 

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 69 محضرًا شملت 47 محضرًا بيع كروت شحن بأعلى من السعر 6 مخالفات وامتناع بيع كروت الشحن، و16محضر عدم إعلان عن الأسعار.


> وأوضح إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين أنه تم مصادرة كروت شحن بكمية قدرها 769 كارت فئات متنوعة بقيمة مالية إجمالية قدرها 16121 جنيه، وقد وجه محافظ الدقهلية بإحالة كافة القضايا للنيابة العامة ومتابعة قرارت النيابة فى هذه القضايا.


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