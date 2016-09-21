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البحرين: إحالة 17 شخصا للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

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البحرين: إحالة 17 شخصا للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية البحرين: إحالة 17 شخصا للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إرهابية

>المنامة (أ ش أ)

أحالت نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية اليوم الأربعاء، 17 متهما إلى المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة، بتهم تأسيس جماعة إرهابية والشروع فى قتل واستهداف رجال الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية "عيسى الرويعى" قوله أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن تأسيس مجموعة إرهابية، داخل مملكة البحرين، للتخطيط على استهداف رجال الأمن وقتلهم.

وأضاف أن المتهمين أقروا بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية، وتلقى التدريبات العسكرية، والشروع فى قتل ضابط فى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح نارى، وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها.


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