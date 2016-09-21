محمد بن راشد يوجه بتغيير مسمى شارع الصفوح إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مسمى شارع الصفوح بدبي إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تأتي توجيهات سموه بإطلاق اسم الملك سلمان على أحد أهم وأبرز شوارع دبي تقديراً من سموه لشخص الملك سلمان بن عبدالعزيز ودوره المحوري في مساندة قضايا الأمة.

ويعتبر شارع الملك سلمان من أهم الشوارع الحيوية في دبي ويتضمن سلسلة من المنشئات السياحية والاقتصادية التي تعتبر من أهم ملامح دبي الحديثة، ويضم شارع الملك سلمان جزيرة نخلة جميرا ومدينة جميرا وفندق ميناء السلام وفندق القصر ومدينة ارينا ومدينة جميرا ومرسى دبي، كما يضم منطقة جميرا بييتش رزيدنس ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للانترنت إلى جانب سلسلة من معالم الإمارة الحيوية.

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