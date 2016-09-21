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تحرير 164 محضر إشغال وإزالة إدارية بمنفلوط‎

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تحرير 164 محضر إشغال وإزالة إدارية بمنفلوط‎ تحرير 164 محضر إشغال وإزالة إدارية بمنفلوط‎

المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، – أرشيفية

أكد العميد أيمن محمد علي، رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، على إستهداف حملات اليوم الواحد للاشغالات الموجودة بدائرة مدينة منفلوط، التي تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وتعطيل حركة المارة.

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، وحرصه الشديد على القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا فى جميع أنحاء المحافظة ومراكزها.

وأضاف أحمد شوقي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أن الحملات استهدفت شوارع “البستان ،المركز ،المحطة الشارع الجديد والقلعة بورسعيد الحرية”.

أسفرت الحملة عن تحرير 164 محضر إشغال وإزالة إدارية، كما بلغ أعداد المضبوطات حوالى 45 من الموازين والمناضد والمقاعد، وأسطوانات بوتاجاز.

وأوضح رئيس المركز، أن المحاضر تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق، ومحاضر محلات عامة ومحاضر نظافة عامة وإزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وفتارين وحوامل حديدية، ومقاعد.

 

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