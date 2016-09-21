تطبيق «البصمة الإليكترونية» بمستشفيات قنا

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، وكيل مديرية الصحة بقنا، أنه تم تطبيق البصمة الإليكترونية الخاصة بالحضور والإنصراف بمديرية الصحة وعدد من المستشفيات بالمحافظة بهدف الإنضباط فى العمل والإلتزام بالمواعيد.

وأوضح تواضروس أنه تم توريد 53 جهاز خاص بالتوقيع بالبصمه لمديرية الشئون الصحية و تم توزيعه علي جميع الإدارات الصحيه و المستشفيات، مؤكدًا أنه تم البدء بالعمل بها فعليًا بديوان المديرية و بعض المستشفيات و سيتم البدء في تطبيقة بباقي المستشفيات والإدارات الصحية ابتداء من أول أكتوبر القادم وذلك لتحقيق الإنضباط والقضاء بالمنشأت الصحية.