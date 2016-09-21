إزالة 62 حالة تعد على أراضي زراعية وتحصين 759 رأس ماشية بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الأربعاء، على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الإدارات الخدمية المختلفة بكافة مراكز المحافظة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والرقعة الزراعية من خلال فروع الإدارة البيطرية والزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى.

وقالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه تم تحصين 544 رأس ماشية بلقاح جدري الماشية، وعلاج 70 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والجمال، فضلاً عن عدد 80 من الدواجن.

وأضافت شافعي، في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم علاج 25 حالة تناسلياً وتلقيح 215 تلقيحاً صناعياً وتنظيم 10ندوات إرشادية بمقر الجمعيات عن إنفلونزا الطيور عن الحمى القلاعية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالمركز، مشيرة إلى ذبح 252عجل بقري وجاموسي بمجزري ساحل سليم والخوالد بالإضافة إلى التأمين على 7رؤوس ماشية ضد المخاطر وتسجيل وترقيم 272 رأس آخرى ضمن المشروع القومي للتسجيل والترقيم.

وأوضحت أنه تم إزالة 27 حالة تعدي بناحية تاسا وتحرير 34 محضر مخالفة على أراض زراعية، فضلاً عن تحرير محضر تقسيم على مساحة 15.2 قيراط وسهمين، مضيفة أنه تم تنظيم حملات توعية للمزارعين في الإعتدال في الري وترشيد المياه، وذلك بعدم التغريق وعدم التعطيش وعدم الري خلال فترة الظهيرة للمحاصيل الصيفية خاصة الذرة الشامية ورش المحاصيل التي تحتاج إلى العناصر المتوفرة بالإرشاد الزراعي.

ولفتت إلى الانتهاء من دق بئر رقم 5 بمحطة مياه المطمر الجديدة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة المحطات بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 كيلو متر مياه 4 بوصة بدائرة المركز والوحدات القروية التابعة له.

وأشارت رئيس المركز إلى أن الإدارات الخدمية بالمركز تعمل على إزالة العقبات، وتقديم التوعية والإرشاد، وأفضل الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إزالة المعوقات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والبيطرية للمواطنين.