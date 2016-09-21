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ضبط2571 هاربا من أحكام وعصابة سرقة درجات نارية و6 قضايا حيازة أسلحة بالغربية

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ضبط2571 هاربا من أحكام وعصابة سرقة درجات نارية و6 قضايا حيازة أسلحة بالغربية ضبط2571 هاربا من أحكام وعصابة سرقة درجات نارية و6 قضايا حيازة أسلحة بالغربية

>الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة ضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزى وأسفرت عن ضبط 2571 هاربا من أحكام جنائية وتحصيل غرامات بواقع 18679جنيها.

 

أسفرت الحملات بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالمديرية والعميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية بالمديرية تحت إشراف اللواء حسام خليفة مدير الأمن عن ضبط 1492 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و1027 حكما فى الغرمات، و16 حكما فى جناية، و36 حكما فى مخالفات وبلغ اجمالى الأحكام 2571 حكم وإجمالى المبالغ المتحصلة 18679 جنيها.

 

فيما ألقى ضباط البحث الجنائى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات الدراجات البخارية داخل دائرة المديرية، حيث تم ضبط كل من أحمد. ع. ح وشهرته "حبظلم" 24 سنة عاطل- مقيم بمنطقة الجمهورية- ثان المحلة - سبق اتهامه فى 27 قضية "سرقات دراجات نارية- مخدرات - سلاح أبيض – مشاجرة" آخرهم القضية رقم 12287 جنح ثان المحلة 2016 "سرقة دراجة نارية"، و"أسامه. ا" 25 سنة عاطل - مقيم بقرية شبرا بابل - مركز المحلة - سبق اتهامه فى القضية رقم 2288 جنح قسم ثان المحلة 2016 "سلاح أبيض"، و"محمود. ع. م " 27 سنة عاطل -مقيم بمنطقة الجمهورية- ثان المحلة - سبق اتهامه فى 11 قضية ( مخدرات - سرقة - سلاح أبيض - مشاجرة ) وآخرهم القضية رقم 749 جنح قسم ثان المحلة 2015 ( سرقه توك توك)، بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.

 

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، اعترفوا بارتكابهم العديد من الوقائع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

كما تم ضبط ضبط 6 قضايا حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وضبط 6 قطع أسلحة خرطوش وطبنجات، وتم التحفظ على الأسحلة وتحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

 

فى سياق متصل تمكن ضباط مباحث من ضبط "رضا.ا" عامل بماكينة طحين ملك وليد. ب. ى ٣٩سنه – مقيم محلة مرحوم – مركز طنطا لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم وبحوزته ٢٠جوال دقيق بلدى مدعم وزن الجوال 50 كيلو جرام استخراج 82% والمحظور بيعه أو تداوله للجمهور والمخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم. تحرر المحضر رقم 31907 جنح مركز طنطا وتولت النيابة التحقيق.

 


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