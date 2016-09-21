النيابة تصرح بدفن جثث حادث تصادم قطار مزلقان العروبة فى قنا

مراسل «ONA»:

صرحت النيابة العامة بمركز قفط جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بدفن 3 جثث على خلفية حادث تصادم قطار “بضائع” بسيارة ملاكى، بمزلقان “العروبة” التابع لقرية البراهمة، كما قررت حجز عامل المزلقان، لحين ورود تحريات مباحث السكة الحديد حول الواقعة.

وكان فريق من النيابة العامة لمركز قفط انتقل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إلى مشرحة المستشفى العام لمعاينة الجثث ومكان الحادث، والاطلاع على تقرير مفتش الصحة عن أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول حادث تصادم قطار بضائع وسيارة بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

وتلقى مرفق إسعاف قنا بإشراف الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغًا أمس الثلاثاء، بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين بين مستشفى قفط المركزى ومستشفى قنا الجامعى حيث لقى كلًا من خديجة محمود دياب 56 سنة ونجلة ابنتها إيمان أبو الحسن محمد 12 سنة ونجل ابنها عامر محمد محمود موسى 6 سنين مصرعهم، وأصيب خليفة عبد القوى عبد العظيم 50 سنة قائد السيارة على خلفية تصادم السيارة رقم 2013 ملاكى التى كانوا يستقلونها بقطار بضائع 1925 أسوان القاهرة بمزلقان نجع العروبة بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.

وأفادت التحريات التى قادها النقيب حسن أبوزيد معاون مباحث مركز قفط، والرائد على الكتبى رئيس المباحث بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث عدم معرفة عامل المزلقان بدخول القطار إلى المزلقان، حيث أنه لم يتم إخطاره لذلك لم يقم بإغلاقه ومنع السيارة من المرور، ما أسفر عن وقوع حادث التصادم.

وتحرر المحضر رقم 2078 إدارى مركز قفط لسنة 2016، وتم إخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أعطى تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات برئاسة المستشار محمد عميرة مدير النيابة.