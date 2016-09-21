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الأهلي: من حقنا اللعب على ستاد القاهرة مثل دجلة

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الأهلي: من حقنا اللعب على ستاد القاهرة مثل دجلة الأهلي: من حقنا اللعب على ستاد القاهرة مثل دجلة

فريق النادي الأهلي – أرشيفية

مراسل ONA:

قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي يسعى بقوة للعودة للعب من جديد على القاهرة، باعتباره الملعب الرسمي للفريق والذي سبق وحدده النادي كرغبة أولى لاستضافة مبارياته في الدورى هذا الموسم، وأرسل خطابا لاتحاد الكرة يحمل هذا المعنى قبل انطلاق المسابقة.

وأضاف شمس أن الأهلي من حقه أن يعود للعب على ملعبه وأن تقام مبارياته على ستاد القاهرة، خاصة بعدما أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة وداي دجلة والاتحاد السكندري يوم السبت المقبل، في الأسبوع الثاني للدوري على ستاد القاهرة، وطالما تم فتح أبواب الاستاد من جديد لاستضافة مباريات الدوري المحلي، فمن باب أولى أن يعود الأهلي للعب عليه، خاصة وأن الدوري يقام بدون جمهور ولا يوجد ما يمنع من استضافة مباريات الأهلي عليه.

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أونا

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