أخبار عاجلة

«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
تقرير اشرف بن عياد عن مباراة برشلونة ويوفنتوس -
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة -
حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليونانى لبحث التعاون العسكرى بين البلدين

Google+ Print
وزير الدفاع يلتقى نظيره اليونانى لبحث التعاون العسكرى بين البلدين وزير الدفاع يلتقى نظيره اليونانى لبحث التعاون العسكرى بين البلدين

وزير الدفاع ونظيره اليوناني

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الأربعاء، بانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى، الذى يزور حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس هيئة الأركان العامة، وعدد من قادة القوات المسلحة اليونانية فى زيارة عمل تستغرق يومين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون فى المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات .

من جانبه، أكد القائد العام، الروابط الراسخة التى تجمع البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين البلدين .

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع اليونانى والوفد المرافق له خلال الزيارة فى فاعليات منتدى اليوم الصناعى المصرى اليونانى الذى سيتناول عرضاً لإمكانيات الشركات اليونانية، وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات؛ لدعم آفاق التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية بين مصر واليونان .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفير اليونانى بالقاهرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»