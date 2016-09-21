وزير الدفاع يلتقى نظيره اليونانى لبحث التعاون العسكرى بين البلدين

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الأربعاء، بانوس كامينوس وزير الدفاع اليونانى، الذى يزور مصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، يضم رئيس هيئة الأركان العامة، وعدد من قادة القوات المسلحة اليونانية فى زيارة عمل تستغرق يومين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون فى المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات .

من جانبه، أكد القائد العام، الروابط الراسخة التى تجمع البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك بين البلدين .

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع اليونانى والوفد المرافق له خلال الزيارة فى فاعليات منتدى اليوم الصناعى المصرى اليونانى الذى سيتناول عرضاً لإمكانيات الشركات اليونانية، وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات؛ لدعم آفاق التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية بين مصر واليونان .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس هيئة الأركان العامة اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفير اليونانى بالقاهرة .