عقد أول صالون أدبي بمكتبة المركز الثقافي الإسلامي بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي الثقافي بين الشباب ودعم مواهبهم الفنية وتنميتها والارتقاء بالجانب الثقافي، وتكوين جيل واع ومثقف لمواجهة كافة التحديات.

وفي إطار ذلك عقدت المكتبة العامة بالمركز الثقافي الإسلامي بمحافظة أسيوط أول صالون أدبي يناقش أهمية التثقيف الأدبي وكيفية النهوض بالمكتبة العامة والتواصل الثقافي بين قصر ثقافة أسيوط وحضر عدد من الأدباء والشعراء وأساتذة الجامعة والمثقفين لعمل خطة نصف سنوية وعقد ندوات تثقيفية.

وأوضحت هناء عبد الحميد فرغلي مدير عام المكتبة العامة للمركز الثقافي الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنه تم تنظيم عدة ندوات ثقافية وأمسيات أدبية وشعرية ضمن فاعليات الصالون الأدبي، حيث تم عقد أمسية أدبية وثقافية خلال شهر سبتمبر الجاري، وحضر بها شعراء الفصحي الدكتور محمود فرغلي والدكتور سيد عبد الرازق، ومن الأدباء أيمن رجب طاهر، وأشرف عكاشة، كما حضر الدكتور وجدي رفعت وكيل كلية التربية النوعية لتنمية قدرات شباب الجامعات.

وأضافت فرغلي، في تصريحات صحفية: ” تم تنظيم ندوة ثقافية في شهر مايو الماضي وأمسية شعرية خلال شهر أغسطس تضم مجموعة من الشعراء من أبناء المحافظة، وشارك أيضا بها عدد من الشباب الموهوبين بالغناء والشعر، مؤكدة أن الهدف من هذه الأمسيات هو تنمية المهارات لدى الشباب”.

وأضافت مدير عام المكتبة، أنه تم اتخاذ عدة خطوات نحو تفعيل نشاط المكتبة، وتم التواصل مع الهيئة العامة لقصور الثقافة من أجل رفع نسب مطالعة الكتب والاستفادة منها.