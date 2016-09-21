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بالصور.. محافظ بني سويف يستقبل سفير اليابان بالقاهرة

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محافظ بني سويف وسفير اليابان بالقاهرة

محافظ بني سويف وسفير اليابان بالقاهرة

استقبل منذ قليل، المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى ، في مستهل زيارته للمحافظة , وذلك بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام للمحافظة.

 ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، زيارة مدرسة محمد جابر قصلة “الثانوية بنات” بمدينة بني سويف , حيث يلتقى المحافظ والسفير بأعضاء هيئة التدريس، واجراء حوار مفتوح مع الطالبات حول التحربة اليابانية في التعليم  يعقبه جولة داخل المدرسة.

المراسل ـ محمد شعبان:

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