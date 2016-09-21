نائب وزير الأمن العام الصيني يصل الأقصر في زيارة تستغرق يومين

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، مينج كينج فينج، نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

وقال بخيت خيري، مدير العلاقات العامة، بمطار الأقصر الدولي، أن وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية، علي متن الرحلة رقم 361 القادمة من القاهرة.

وكان في استقباله إلي جانب المحافظ اللواء هشام الحسيني، مدير المطار واللواء عمر ناصر مساعد وزير الداخلية، لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر.

ومن المقرر أن يزور نائب وزير الأمن العام، بجمهورية الصين الشعبية، المواقع الأثرية بالبرين الغربي والشرقي، وذلك قبل أن يغادر المحافظة، مساء غدًا الخميس علي متن الرحلة رقم 360.