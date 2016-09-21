النيابة تبدا التحقق مع صاحب محل لتخزينه 1000 كارت شحن محمول بنقادة فى قنا

بدأت النيابة العامة بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، التحقيق مع صاحب محل هواتف محمولة لقيامه بتخزين كمية من كروت الشحن تمهيدًا لبيعها للمواطنين بأغلى من السعر المقرر.

وكانت وحدة مباحث التموين بقنا برئاسة النقيب محمد الملقب وكيل مباحث التموين بقنا بالتنسيق مع الرائد عمر الشريف رئيس مباحث مركز نقادة قد القت القبض على "عصام . م " 52 سنة صاحب محل محمول بعد العثور بحوزته على 1000 كارت محمول مختلف الفئات قام بتخزينها لبيعها بأغلى من السعر المقرر، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.