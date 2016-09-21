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سقوط قهوجى و3 عاطلين بحوتهم 44 تذكرة هيروين و433 قرصا مخدرا بميت غمر

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سقوط قهوجى و3 عاطلين بحوتهم 44 تذكرة هيروين و433 قرصا مخدرا بميت غمر سقوط قهوجى و3 عاطلين بحوتهم 44 تذكرة هيروين و433 قرصا مخدرا بميت غمر

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من ضبط قهوجى وعاطلين وبحوزتهم هيروين وحبوب مخدرة وزجاجات كحولية أثناء حملة على البؤر الإجرامية.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بقيام المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث مركز ميت غمر بعمل حملة مكبرة تمكن خلاله من ضبط "إبراهيم أ ب ج" وشهرته "إبراهيم عجمية" 40 سنة قهوجى، ومقيم دنديط مركز ميت غمر وله كارت معلومات تحت رقم 3035/13/ج ، وبحوزته 400 قرص مخدر مختلف الأنواع، و16 زجاجة بيرا استيلا مواد كحولية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22137 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2016م .

 

وتم ضبط "محمد م خ ع" 20 سنة عاطل ومقيم بندر ميت غمر، وبحوزته 19 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 15 جمراما، وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8472 جنايات قسم ميت غمر لسنة 2016م، و"محى م ك ال" 30 سنة عاطل ومقيم بندر ميت غمر، وبحوزته 25 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدروزنت 20 جمراما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8515 جنايات قسم ميت غمر لسة 2016م .

 

كما ألقى القبض على "وليد ع ال إ ع" 37 سنة عاطل ومقيم بندر ميت غمر، وبحوزته 33 قرصا لعقار التامول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8467 جنايات قسم ميت غمر لسنة 2016م.


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