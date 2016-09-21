ضبط 8 متسولين وصاحب شركة هارب من 25 حكم حبس بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "ال.ب" 50 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى 50 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "أغذية فاسدة" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة "25 " سنة، وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقى من ضبط "ح. م"51 سنة صاحب شركة خاصة مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى 25 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد – شيكات " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة " 31 " سنة، وجار التنفيذ عليه.

وقام ضباط قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية، بحملة بدوائر أقسام المدينة أسفرت عن ضبط 8 من الأطفال أثناء قيامهم باستجداء المارة بالطريق العام بدوائر أقسام المدينة، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة المختصة.