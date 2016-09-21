إيران تجري استعراض عسكري قرب الخليج العربي

انطلقت فجر الأربعاء، فعاليات الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في جميع المدن والمحافظات، فيما جرى استعراض كبير في ميناء بندر عباس على الخليج العربي.

وأقيم الاستعراض في ذكرى أسبوع “الدفاع المقدس” (بدء الحرب العراقية- الإيرانية)، حيث قالت وسائل إيرانية: “إنه أكبر استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمشاركة 500 قطعة بحرية عائمة وغاطسة، إضافة إلى مقاتلات وطائرات حربية في ميناء بندر عباس الإيراني على الخليج العربي”.

ويُعد هذا الاستعراض الأول من نوعه، ينطلق بإشراف وتنظيم الحرس الثوري، حيث ستشارك كل من القوات البحرية والبرية والجوية التابعة للجيش الإيراني وحرس الثورة، إضافة إلى قوات الشرطة والتعبئة وقوات شعبية محلية، وفقا لوكالة “تسنيم”.