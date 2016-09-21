الأهلي: نحن أولى باللعب في استاد القاهرة

جدد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي رغبة الفريق الأحمر في خوض مبارياته في مسابقة الدوري على ملعب استاد القاهرة.

وكان الأهلي قد حدد استاد القاهرة ملعبا له في الدوري، ولكنه لعب مباراته الافتتاحية ضد الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت.

وقال شمس الدين في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "النادي يسعى بقوة للعودة للعب من جديد على استاد القاهرة، باعتباره الملعب الرسمي للفريق والذي سبق وحدده كرغبة أولى لاستضافة مبارياته في الدوري وأرسل خطابا لاتحاد الكرة يحمل هذا المعنى قبل انطلاق المسابقة".

وأكمل "الأهلي من حقه أن يعود للعب على ملعبه وأن تقام مبارياته على استاد القاهرة، خاصة بعدما أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري عليه".

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد كشف عن أن ستاد القاهرة سوف يحتضن مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري في الجولة الثانية من الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل. ( اقرأ تصريحاته )

وأضاف "طالما تم فتح أبواب الاستاد من جديد لاستضافة مباريات الدوري المحلي، فمن باب أولى أن يعود الأهلي للعب عليه، خاصة وأن الدوري يقام بدون جمهور ولا يوجد ما يمنع من استضافة مباريات الأهلي عليه".