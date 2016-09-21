مدرب أحمال الأهلي: حجازي ينفذ برنامج الطبيب الألماني

كشف التونسي أنيس الشعلالي مدرب أحمال الأهلي عن أن أحمد حجازي مدافع الفريق لم يتخلف عن تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وغاب حجازي عن تقسيمة مران أمس الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري، وهو ما يعني غيابه بشكل كبير عن المباراة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال الشعلالي في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "حجازي يؤدي تدريبات بدنية في الجيمانزيوم يومياً قبل مران الفريق الجماعي".

وأكمل "البرنامج الذي يؤديه حجازي في الجيم من تدريبات بدنية منفردة يومية بخلاف مشاركته في التدريبات الجماعية، يأتي وفقاً لجدول محدد وضعه الطبيب الألماني ماير الذي فحص اللاعب في رحلته الأخيرة".

وأتم "حجازي يؤدي البرنامج بشكل جيد".

يذكر أن حجازي شارك في التدريبات الجماعية لأول مرة يوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.