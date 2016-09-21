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الأهلي: مروان محسن يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل بعد 5 أيام

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الأهلي: مروان محسن يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل بعد 5 أيام الأهلي: مروان محسن يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل بعد 5 أيام

كشف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الأهلي عن أن مروان محسن مهاجم الفريق سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بعد 5 أيام.

وبدأ مروان في برنامجه عقب رجوعه من ألمانيا مساء السبت بعدما خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابته في الحوض.

وقال عبد العزيز في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "يبدأ مروان محسن مرحلة الجري حول الملعب بعد 5 أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء".

وأوضح "اللاعب سوف يبدأ التأهيل على المستطيل الأخضر تدريجياً بعد انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل في الجيمانزيوم، ووفقا للجدول الزمني الذي حدده الطبيب الألماني".

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