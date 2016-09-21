السجن لوزير روماني سابق بتهم الرشوة وتعيين نجله بالوزارة

أصدرت محكمة الاستئناف الرومانية في بوخارست حكما بالسجن خمس سنوات على “أوفيديو بوتورا” وزير الدولة السابق بوزارة العدل بتهمة تلقي رشوة ومحاباة نجله للحصول على وظيفة متدرب بالوزارة.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن قرار المحكمة ليس نهائيا ولكنه لا ينص على إخلاء سبيل مشروط للمسؤول البارز السابق.

وأشار الموقع إلي أنه كان قد ألقى القبض على بوتورا في يناير عام 2015 ، وبدأت محاكمته في أبريل من نفس العام وانتهت في سبتمبر عام 2016 ، ولكن محكمة النقض العليا سيكون لها القول الفصل في القضية إذا تم رفض قرار محكمة الاستئناف.

واتهم أوفيديو في قضية تخص محاولة لاستخدام نفوذه لمحاباة نجله في امتحان خاص بكتاب العدل المتدربين، كما اتهم بتلقي 30 ألف يورو كرشوة للتدخل في قضية أخرى.

أ ش أ