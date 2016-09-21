تحرر 164 محضر إشغال وإزالة 62 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بأسيوط

أكد العميد أيمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط على استهداف حملات اليوم الواحد للإشغالات الموجودة بدائرة مدينة منفلوط التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وتعطيل حركة المارة، تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وحرصه الشديد على القضاء على هذه الظاهرة نهائيا فى جميع أنحاء المحافظة ومراكزها.

وأضاف أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط، أن الحملات استهدفت شوارع "البستان ،المركز ،المحطة، الشارع الجديد، والقلعة، بورسعيد، الحرية" حيث أسفرت الحملة عن تحرير 164 محضر إشغال وإزالة إدارية كما بلغ أعداد المضبوطات حوالى 45 من الموازين والمناضد والمقاعد وأسطوانات بوتاجاز.

وأوضح رئيس المركز أن المحاضر تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق ومحاضر محلات عامة ومحاضر نظافة عامة وإزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وفتارين وحوامل حديدية ومقاعد.

فيما قالت هويده شافعي رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم تحصين 544 رأس ماشية بلقاح جدري الماشية وعلاج 70 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والجمال فضلاً عن عدد 80 من الدواجن.

وأضافت إنه تم علاج 25 حالة تناسلياً وتلقيح 215تلقيحاً صناعياً وتنظيم 10ندوات إرشادية بمقر الجمعيات عن إنفلونزا الطيور عن الحمى القلاعية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالمركز مشيرة إلى ذبح 252عجل بقري وجاموسي بمجزري ساحل سليم والخوالد بالإضافة إلى التأمين على 7رؤوس ماشية ضد المخاطر وتسجيل وترقيم 272رأس آخرى ضمن المشروع القومي للتسجيل والترقيم.

وأوضحت شافعي أنه تم إزالة 27حالة تعدي بناحية تاسا وتحرير 34محضر مخالفة على أراض زراعية فضلاً عن تحرير محضر تقسيم على مساحة 15.2قيراط وسهمين مضيفه إنه تم تنظيم حملات توعية للمزارعين في الإعتدال في الري وترشيد المياه وذلك بعدم التغريق وعدم التعطيش وعدم الري خلال فترة الظهيرة للمحاصيل الصيفية خاصة الذرة الشامية ورش المحاصيل التي تحتاج إلى العناصر المتوفرة بالإرشاد الزراعى لافتة إلى الانتهاء من دق بئر رقم5 بمحطة مياه المطمر الجديدة بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة المحطات بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5كيلو متر مياه 4 بوصة بدائرة المركز والوحدات القروية التابعة له.

وأشارت رئيس المركز إلى أن الإدارات الخدمية بالمركز تعمل على إزالة العقبات وتقديم التوعية والإرشاد وأفضل الخدمات للمواطنين مشيرة إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إزالة المعوقات وتقديم أفضل الخدمات الصحية والبيطرية للمواطنين.