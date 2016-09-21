مدرب إشبيلية: كنا الأفضل في الدربي.. ولن أتحدث عن التحكيم

(إفي): أكد الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية الإسباني مساء اليوم عقب الفوز 1-0 على ريال بيتيس في دربي الأندلس بملعب رامون سانشيز بيثخوان، أن فريقه "كان متفوقا بمراحل" على جاره اللدود في مدينة إشبيلية.

وقال سامباولي "رأيت كيف أن الفريق الذي لعب أقل منا حاول إغلاق الملعب. سددوا مرة وحيدة على المرمى ونحن 11 أو 12 مرة. الفارق في اللعب انعكس على النتيجة النهائية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد برامون سانشيز بيثخوان عقب انتهاء المباراة.

وأصر المدرب الأرجنتيني على أن "إشبيلية امتلك زمام المبادرة منذ بداية اللقاء" الذي كان "مهما للغاية أمام منافس أتى لتغيير التاريخ".

وحول أداء الحكم، خاصة بعد إلغاء هدف لبيتيس بداعي التسلل والذي كان سيؤدي للتعادل، أوضح سامباولي أنه لا يتحدث "مطلقا عن الحكام".

وأبرز "ليس لدي فكرة. إنها مباراة حافلة بالندية، وتهتم بها المدينة، أما بالنسبة لي فإنني أعمل على تحليل تطور اللعب، وقد فاز إشبيلية بشكل واضح".