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تقرير - مانشستر يونايتد يسعى لضم درينكوتر من ليستر سيتي

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تقرير - مانشستر يونايتد يسعى لضم درينكوتر من ليستر سيتي تقرير - مانشستر يونايتد يسعى لضم درينكوتر من ليستر سيتي

يرغب مانشستر يونايتد في ضم داني درينكوتر لاعب ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر يرغب في تعزيز خط وسط فريقه بدفع 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي.

وكان درينكوتر أحد لاعبي مانشستر يونايتد منذ 2008 وحتى 2012 وأعير لأكثر من فريق دون أن يشارك مع الشياطين الحمر، قبل أن ينضم إلى ليستر بمبلغ يقدر بـ900 ألف يورو.

وكان صاحب الـ26 عاما قد جدد تعاقده مع ليستر سيتي لمدة خمسة مواسم خلال الصيف الجاري.

وشارك درينكوتر خلال المسوم الجاري في 8 مباريات بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

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