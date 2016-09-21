توخيل: إصابة بارترا قد تمنعه من المشاركة ضد فرايبورج

قال توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند إن مدافعه مارك بارترا الذي تعرض لإصابة في مباراة فولفسبورج بالدوري قد يغيب عن المباراة المقبلة.

وكان دورتموند قد فاز بنتيجة 5-1 على فولفسبورج ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني.

وصرح توخيل عقب المباراة "لدى بارترا مشاكل في العضلة، وقد لاحظها أثناء عمليات الإحماء، وبعد ذلك ظهرت".

وأضاف "لقد عاودته الإصابة حينما قام بتمريرة، لا يمكنني تشخيصها، كما أن لغتي الإسبانية ليست جيدة، سيكون من الصعب مشاركته ضد فرايبورج".

ويواجه دورتموند نظيره فرايبورج ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني يوم الجمعة.