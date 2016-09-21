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رانييري: علينا أن نعمل لكي نلعب بنفس الأداء طوال الـ90 دقيقة

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رانييري: علينا أن نعمل لكي نلعب بنفس الأداء طوال الـ90 دقيقة رانييري: علينا أن نعمل لكي نلعب بنفس الأداء طوال الـ90 دقيقة

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي إنه معجب بما قدمه الثنائي شينجي أوكازاكي وليوناردو أولوا مهاجمي فريقه، كما أنه أشار إلى أن ناديه عليه أن يعمل على أن يكون لائقا بدنيا بنسبة 100% طوال المباراة.

وكان ليستر سيتي قد خسر من تشيلسي بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وصرح رانييري عقب المباراة "شينجي كان يعلم ما يرغب في عمله، إنه أمر جيد لأنه وأولوا يريدان القتال للحصول على فرصة".

وأضاف "بالنسبة لليستر هذا أمر جيد، كذلك شاهدت جيفري شلوب بعد عودته من الإصابة وبن تشيلويل وديماراي جراي، وأحمد موسى يجب أن يفهم الدوري الإنجليزي أكثر، لكنه هذا جيد".

وتابع "بالنسبة لي مهم أن أقوم بتطوير التشكيل بالكامل وليس فقط 14 لاعبا، كانت لدينا الفرصة للتأهل للمرحلة التالية، لكن ذلك لم يكن ممكن".

وأتم "بالطبع علينا العمل أكثر وأكثر لكي نلعب الـ90 دقيقة بنفس الشكل، حينما أحتاج إليهم يجب أن يكونوا جاهزين بنسبة 100%".

ويواجه ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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