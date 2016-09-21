نجم ألمانيا السابق: ميسي حاليا هو مارادونا منذ 30 عاما

قال لوثار ماتيوس نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق إن ليونيل ميسي نجم برشلونة حاليا هو ذاته ما كان عليه دييجو مارادونا مواطنه وأسطورة الأرجنتين منذ 30 عاما.

وتوج ميسي مع برشلونة بـ29 بطولة، وتوج مع منتخب الأرجنتين بذهبية أولمبياد الصين 2008، وكأس العالم للشباب عام 2005، إلا أنه فشل أن يتوج مع المنتخب الأول بأي لقب.

وصرح ماتيوس لشبكة "فوكس سبورت":"ميسي حاليا هو ما كان عليه مارادونا منذ 30 عاما".

وتابع "بالحديث عن بطولة كأس العالم 1986 في المكسيك، بإمكاني أن أجعله حديثا قصيرا، وأتحدث فقط عن مارادونا".

وأضاف "لم أرى أبدا أي لاعب بإمكانه الهيمنة على بطولة كأس العالم مثلما فعل في 1986".

ويواجه ميسي مع برشلونة فريق أتليتكو مدريد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.