عامل يقتل زوج شقيقته طعنا بالسكين بعد سرقته غسالة من مسكنه بالإسكندرية

قتل عامل بالإسكندرية، زوج شقيقته طعناً بالسكين فى مشاجرة بينهما، بعد سرقة المتهم غسالة ملابس من شقة شقيقته.

تلقى المقدم أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من مستشفى السعد التخصصي بوصول " م. ا "- 49 سنة عامل مقيم دائرة القسم مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجانب الأيسر وتوفى.

- وبسؤال زوجته "ب. م"- 38 سنة ربة منزل مقيمه بذات العنوان قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها وشقيقها "ا. م"- 25 سنة عامل مقيم دائرة القسم بسبب قيام شقيقها بالإستيلاء علي غسالة ملابس من داخل الشقة سكنهما قام خلالها شقيقها المذكور بالتعدى علي زوجها بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.



> تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعى بالوجه وآخر باليد اليسرى، بمواجهته اعترف وعلل حدوث إصابته أثناء تشاجره مع المجنى عليه، وبإرشاده تم ضبط الأداه المستخدمة، و تحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه وجارى العرض على النيابة .



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