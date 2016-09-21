ضبط 7 طرب حشيش بحوزة عاطل بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شربين من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعه على تجار التجزئة.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين، بقيام عاطل بالاتجار بالمخدرات، وعلى الفور تم إعداد كمين، وتم ضبط "محمد ش م ى" 22 سنة عاطل ومقيم دنجواى مركز شربين، وبحوزته 7 طرب لجوهر الحشيش المخدر وزنت 1.050 كيلو جرام، ومبلغ مالى 115 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13016 جنايات مركز طلخا لسنة 2016.