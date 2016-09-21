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وزير الداخلية يبحث مع نائب وزير الأمن العام بالصين جهود مكافحة الإرهاب

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وزير الداخلية يبحث مع نائب وزير الأمن العام بالصين جهود مكافحة الإرهاب وزير الداخلية يبحث مع نائب وزير الأمن العام بالصين جهود مكافحة الإرهاب

>محمود عبد الراضى

استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مينج كينج فينج نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.

 

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المسئول الصينى على أهمية ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية وما يصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب وتمدد التنظيمات المتطرفة فى العديد من دول المنطقة.

 

كما أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم مناخ الاستقرار الذى لمسه خلال وقائع زيارته للبلاد، وأعرب عن استعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصرى فى ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة الإرهابية الشرسة التى طالت العديد من البلدان مؤخراً.

 

كما أوضح رغبة بلاده فى الاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية، وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.


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