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وثائق.. تونسي يتزوج نيجيرية ويقدم لها مهرًا «حزام ناسف»

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نشرت بوابة الوسط الليبية، ثائق وجدتها قوات «البنيان المرصوص» في أحد مقرات تنظيم «داعش» بمدينة سرت  الليبية، «عقود نكاح» لافراد في تنظيم داعش.

ومن بين تلك العقود،  زواج شخص يدعى أبومنصور التونسي من عناصر التنظيم بامرأة نيجيرية تدعى مريم، بصداق مؤجل قدره «حزام ناسف»، كما حملت الوثائق عقد نكاح لشخص يدعى أبو سعيد المالي على امرأة تدعى فاطمة النيجيرية بصداق المؤجل منه «بندقية كلاشينكوف».

ونشر المركز الإعلامي لقوات «البنيان المرصوص» ليل الثلاثاء، وثائق جديدة خاصة بتنظيم «داعش» في سرت، الوثائق عبارة عن عقود نكاح معتمدة من قاضي التنظيم، وتكشف البيانات في عقود النكاح زيجات لأفراد «داعش» من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوثائق إلى أن بعض حالات الزواج كان وكيل الزوجة فيها ما وصف بـ«المكلف من السلطان»، فيما تظهر الحالة الاجتماعية لإحدى الزوجات بأنها «مخالعة لزوج سابق».

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