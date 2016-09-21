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ضبط 1000 كارت شحن بحوزة صاحب محل بقنا

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ضبط 1000 كارت شحن بحوزة صاحب محل بقنا ضبط 1000 كارت شحن بحوزة صاحب محل بقنا

ارشيفية

تمكنت وحدة مباحث بقنا، من ضبط صاحب محل محمول، وبحوزته 1000 كارت شحن لقيامه بتخزينهم، لبيعهم بأغلى من السعر للمواطنين بمركز نقادة.

 

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا، من العميد أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، بضبط كمية من كروت الشحن بنقادة.
> تفقد النقيب محمد الملقب، وكيل مباحث التموين بقنا، خلال حملة تموينية بالتنسيق مع الرائد عمر الشريف، رئيس مباحث مركز نقادة، لضبط الأسواق الخاصة ببيع كروت الشحن، وأسفرت عن ضبط ” عصام . م ” 52 سنة صاحب محل محمول، وبحوزته عدد 1000 كارت محمول مختلف الفئات، لتخزينه الكروت وبيعها بأغلى من أسعارها، فتم ضبطه والتحفظ على المضبوطات.

 

وتم تحريرمحضربالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق.

 

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